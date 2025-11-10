Abone ol: Google News

Galatasaray'ı endişelendiren görüntü: Nijerya Milli Takımı'nın kaldığı otel görenleri şaşırttı

Victor Osimhen'in de forma giydiği Nijerya Milli Takımı'nın kaldığı otel şaşkınlık yarattı. Oldukça eski ve kötü durumda bulunan otelin şartları sosyal medyada gündeme oturdu.

Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 16:17
  • Nijerya Milli Takımı'nın Fas'ta kaldığı otelin kötü şartları sosyal medyada gündem oldu.
  • Galatasaraylı Victor Osimhen'in de bulunduğu takımın konaklama durumu taraftarları endişelendirdi.
  • Otelin eski ve kötü durumda olması tepkilere neden oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika play-off'larında Gabon ile karşılaşacak Nijerya Milli Takımı, Fas'ta kampa girdi.

Galatasaraylı Victor Osimhen'in de bulunduğu milli takımın konaklama şartları şaşkınlık yarattı.

OSIMHEN MİLLİ TAKIMDA SAKATLANMIŞTI

Daha önce Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen'in kaldığı otelin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması, Galatasaray taraftarlarını bir kez daha endişelendirdi.

GALATASARAYLILAR OTELİ GÖRÜNCE ENDİŞELENDİ

Fulham'ın orta saha oyuncusu Alex Iwobi, Nijerya Milli Takımı'nın Fas'ın Rabat kentindeki otelini paylaştı…

Oldukça eski ve kötü durumda bulunan otelin şartları sosyal medyada gündeme oturdu.

Victor Osimhen Nijerya Milli Takım kampına katıldı Victor Osimhen Nijerya Milli Takım kampına katıldı

