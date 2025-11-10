Galatasaray'ı endişelendiren görüntü: Nijerya Milli Takımı'nın kaldığı otel görenleri şaşırttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika play-off'larında Gabon ile karşılaşacak Nijerya Milli Takımı, Fas'ta kampa girdi.

Galatasaraylı Victor Osimhen'in de bulunduğu milli takımın konaklama şartları şaşkınlık yarattı.

OSIMHEN MİLLİ TAKIMDA SAKATLANMIŞTI

Daha önce Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen'in kaldığı otelin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması, Galatasaray taraftarlarını bir kez daha endişelendirdi.

GALATASARAYLILAR OTELİ GÖRÜNCE ENDİŞELENDİ

Fulham'ın orta saha oyuncusu Alex Iwobi, Nijerya Milli Takımı'nın Fas'ın Rabat kentindeki otelini paylaştı…

Oldukça eski ve kötü durumda bulunan otelin şartları sosyal medyada gündeme oturdu.