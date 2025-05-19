Galatasaray'ı şampiyon yapan transferler

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Üst üste iki kez şampiyonlukla 2024 yazına giren Galatasaray, hummalı bir transfer harekatına girdi.

Yönetimin takıma kattığı yıldız transferler şampiyonlukta önemli rol oynadı.

O transferlerin başında ise hiç şüphesiz Victor Osimhen geldi.

Osimhen'in yanı sıra Lemina, Sara ve diğer isimler de şampiyonluk yolunda kritik katkılar verdi.

İşte Galatasaray'ı şampiyon yapan transferlerin etkisi...

VICTOR OSIMHEN

26 yaşında, dünyanın en önemli 4-5 forvetinden biri ve daha 2024 yazında 100 milyon euro'ların konuşulduğu bir forvetti.

Talih, Galatasaray'a güzel bir sürpriz yaptı. Osimhen için Napoli, dev tekliflere karşın bir anlaşma sağlayamadı ya da anlaşmalar son anda bozuldu. Her yerde transfer dönemi kapandıktan sonra bir sürpriz olarak Galatasaray'ın karşısına çıktı.

Galatasaray bu fırsata dört elle sarıldı ve imzayı attırdı. Kariyer gol rekorunu kırdı, oyunuyla Süper Lig'e 5 beden büyük olduğunu gösterdi ve rakipler karşısında çaresiz kaldı.

MICHY BATSHUAYI

Galatasaray'da yarım sezon oynadı ama şampiyonluk yolunda kritik goller attı.

2-1 kazandılan Hatayspor maçında attığı gol, Gaziantep'e karşı 3-1 kazanılan maçta 1 gol 1 asistlik performansı, Samsunspor'a karşı 3-2 kazanılan maçta attığı gol, Bodrumspor'a karşı 1-0 kazanılan maçtaki tek golün sahibi olması ve en önemlisi Trabzonspor'a karşı son saniyelerde kazanılan maçta attığı o gol.

Attığı kritik gollerin karşılığı tam 14 puan...

MARİO LEMİNA

Ara transferde Galatasaray'a geri döndü. Galatasaray orta sahasının düşen direncini yukarı çekti. Lemina'yla birlikte Torreira da daha fazla özgürlük buldu ve golcü bir oyuncu haline geld. Savunmadan topların direkt ve hızlı çıkarılmasında, takım savunmasının yukarı çıkmasında ve Galatasaray'ın neredeyse gol yemeden maçları kazanmasında çok önemli pay sahibi oldu.

EREN ELMALI

Galatasaray'ın sol bek sorununu sürpriz bir şekilde çözdü. Başta bazı taraftarların, sosyal medyanı ve yorumcuların deyim yerindeyse 'burun kıvırdığı' bir isimdi ama performansı, istikrarı ve savunmadaki güven veren oyunuyla Galatasaray'ın Nagatomo'nun yarım devrelik oyunu gibi etki gösterdi.

AHMED KUTUCU

Galatasaray'ın ara transferde Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu, belki beklenen performansı sergileyemedi ama Galatasaray'ın performans olarak düştüğü dönemde deplasmanda oynanan Gaziantep FK maçında attığı tek gol 3 puanı getirdi ve yükselişin tekrar başlamasında pay sahibi oldu.

ALVARO MORATA

Galatasaray'a ara transferde katılan Alvaro Morata, Antalyaspor ve Eyüpspor maçlarında etkili oynadı. Formunu yükseltme ve rolünü bulma konusunda belki sıkıntılar yaşadı ama Galatasaray'ın, ara transfer döneminde taraftarın psikolojisini yükseltme konusunda çok daha kritik bir rol oynadı.

ROLAND SALLAI

Galatasaray'a yaz transfer döneminin son bölümünde imza atan Roland Sallai, sakatlığına karşın 24 lig maçında forma giydi.

Sağ - sol açık, sağ - sol bek oynadı. Okan Buruk'un üçlü oynattığı dönemde kanat bek olarak da forma giydi. Hep belli bir performans ve mücadele seviyesinin üstünde kalmayı başardı. Okan Buruk'un formayı güvenle teslim ettiği bir oyuncu oldu.

GABRIEL SARA

Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olan Gabriel Sara, duran toplardaki başarısı ve uzun süredir istikrarlı 8 numara katkısı arayan Okan Buruk'a adete ilaç oldu.

Ayrıca, duran toplardaki vuruş kalitesi de Galatasaray'ın bu alanda ligin rakipsiz bir biçimde en iyisi olmasını sağladı.