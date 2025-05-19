Galatasaray'ın 25. şampiyonluk hikayesi

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Galatasaray, Süper Lig'de arka arkaya üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsledi ve 25. şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takmaya hak kazandı.

İşte sarı-kırmızılılarda şampiyonluğun öyküsü...

SÜPER KUPA'DA TARİHİ SKOR

Galatasaray, 2024-2025 sezonuna oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa maçından 5-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray'da alınan bu skor, yönetime eleştirilere neden oldu ve transfer sürecini etkiledi.

EZELİ RAKİPTE AYNI GÖREV

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ağırladığı Hatayspor'u son dakikalarda Michy Batshuayi'nin attığı golle 2-1 mağlup etti.

Bir önceki sezon Fenerbahçe'de nöbetçi golcülük görevini üstlenen Batshuayi, bu görevini yeni takımı Galatasaray'da da sürdürdü. Galatasaray, Hatayspor galibiyetiyle Süper Lig'e galibiyetle başladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA

Galatasaray, Hatayspor maçının ardından ligde Konyaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, daha sonra ise Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi defterini play-off etabında tamamladı. Galatasaray'da Beşiktaş karşısında alınan ağır yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesi yönetimin ve teknik heyetin bir kez daha eleştirilmesine neden oldu.

VICTOR OSIMHEN TÜRKİYE'DE!

Galatasaray, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından tarihi bir fırsat transferine imza attı.

Sarı-kırmızılılar, Napoli'de kadroda düşünülmeyen Victor Osimhen'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 4 Eylül tarihinde Osimhen için Galatasaray haberleri çıkmaya başladı. Nijeryalı futbolcu, 4 Eylül'ü 5 Eylül'e bağlayan gece İstanbul'a ayak bastı.

KADIKÖY'DE İKONİK FOTOĞRAF

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesinin ardından ligde Rizespor ve Gaziantep FK engellerini de aşdı. Sarı-kırmızılılar, daha sonra Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Galatasaray, üstün bir oyunla Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Kadıköy'deki derbide Okan Buruk ile Jose Mourinho'nun ikonik fotoğrafı dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Galatasaray'ın başında bu derbiyle birlikte ligde 3 kez Kadıköy deplasmanına konuk olan Okan Buruk, mağlubiyet yaşamadı. Okan Buruk, bu maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

GALATASARAY'DAN SAHASINDA KAYIP!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından ligde sahasında Kasımpaşa karşısında sürpriz bir kayıp yaşadı.

Victor Osimhen ve Mauro Icardi gibi yıldızlarıyla 34. dakikada 3-0'ı bulan Okan Buruk'un öğrencileri, bu üstünlüğünü 90 dakikanın sonuna taşıyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

GALATASARAY DOLU DİZGİN

Galatasaray, Kasımpaşa maçının ardından ligde Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş engellerini tek tek aştı ve ligdeki yürüyüşünü sürdürdü.

GALİBİYET GÖLGEDE KALDI!

Young Boys'a elenmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, Avrupa'nın iki numaralı kupasına PAOK'u 3-1 mağlup ederek başladı.

Rigas ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray, sahasında ise Elfsborg'u ise 4-3 yendi.

Galatasaray için 7 Kasım'da oynanan Tottenham maçı sezon için belirleyici unsurlardan biri oldu. Sarı-kırmızılılar, üstün bir oyunla Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray'da bu maçta sakatlanan Mauro Icardi'den sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

Maçın son anlarında sakatlanan Arjantinli yıldız, sezonu kapattı!

LİGDE İKİNCİ KAYIP

Ligde sahasında Samsunspor ve deplasmanda oynadığı Bodrumspor maçında kayıp yaşamayan sarı-kırmızılılar, 14. haftada ise ligdeki ikinci puan kaybını yaşadı.

Galatasaray, sahasında ağırladığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçta birçok pozisyona girmesine rağmen kaleci Berke Özer'i geçemedi.

YENİ YILA KADAR KAYIP YOK!

Galatasaray, ligdeki dolu dizgin yürüyüşünü 2025 yılına kadar devam etti.

Eyüpspor maçının ardından; Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe ve Başakşehir maçında sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

ALVARO MORATA GALATASARAY'DA!

Galatasaray, Victor Osimhen'in ardından devre arası transfer döneminde de önemli bir golcü ile kadrosunu güçlendirdi.

Mauro Icardi'nin sakatlanmasının ardından yeni forvet arayışlarına başlayan Galatasaray, Milan'dan Alvaro Morata ile kadrosunu güçlendirdi.

AVRUPA PERFORMANSI TARTIŞMA YARATTI!

UEFA Avrupa Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yapan ve ilk 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray'ın daha sonraki performansı ise tartışma yarattı.

Galatasaray, lig formatında daha sonra oynadığı 4 maçta galibiyet alamadı ve sahadan 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile ayrıldı.

Galatasaray, bu süreçte; AZ Alkmaar, Malmö ve Dinamo Kiev ile berabere kaldı ve Ajax'a deplasmanda kaybetti. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 4 maçın ardından doğrudan üst tur hesapları yapan Galatasaray, sonraki 4 maçın ardından play-off'a kaldı.

AVRUPA'YA VEDA!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda lig formatında da karşılaştığı AZ Alkmaar ile karşılaştı. Galatasaray, AZ Alkmaar'a karşı deplasmanda oynanan maçı 4-1'lik skorla kaybetti.

Geçen sezon Sparta Prag'a elenen Galatasaray'ın, Alkmaar maçında da benzer senayoyu yaşaması taraftarın tepkisini çekti. AZ Alkmaar'a karşı deplasmanda oynanan ilk maçtan 4-1'lik yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisiyle sahasında da 2-2 berabere kaldı ve Avrupa defterini kapattı.

ADANA DEMİRSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

Galatasaray, Hatayspor maçının ardından ligde; Konyaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Rizespor maçlarında kayıp yaşamadı.

Galatasaray, Adana Demirspor maçında 12. dakikada Dries Mertens'in düşürülmesinin ardından penaltı kazandı ve Alvaro Morata, topu ağlara gönderdi. Akdeniz temsilcisi, 30. dakikada sahadan çekildi.

TFF, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından maçı Galatasaray lehine 3-0 tescil etti.

FENERBAHÇE İLE BERABERLİK

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Derbinin öne çıkan olaylarından biri hakem Slavko Vincic oldu.

Türkiye'de 55 yılın ardından bir maçta yabancı hakem düdük çaldı.

KASIMPAŞA İLE YİNE AYNI SKOR

Galatasaray, ligde Fenerbahçe derbisinin ardından Kasımpaşa karşısında yine puan kaybı yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile deplasmanda da 3-3 berabere kaldı ve 2 puan kaybı yaşadı.

SÜPER LİG'DE İLK YENİLGİ

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, beraberlikler yaşamasına rağmen 29. haftaya kadar mağlubiyet yaşamadı ve namağlup şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Sarı-kırmızılıların bu hesapları ise 29. haftada sona erdi.

Ligin bu haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olan Galatasaray, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve namağlup şampiyonluk hesapları sona erdi.

KADIKÖY'DE YİNE GALİBİYET!

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye konuk oldu. Ligde bu dönemde Galatasaray önde olmasına rağmen, "Psikolojik üstünlük kimde?" sorusu gündeme gelirken Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray'ın golleri Victor Osimhen'den gelirken, sarı-kırmızılılar ve teknik direktör Okan Buruk rüştünü ve kalitesini bir kez daha ortaya koydu.

KADIKÖY'DE YİNE OLAY!

Kadıköy'deki derbinin son anlarında tansiyon çok yükseldi ve iki takım oyuncuları ile kulübeler arasında kavga çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, maçtan sonra saha içerisinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziksel saldırısı ve burnunu sıkması derbinin önüne geçen olaylar oldu.

İLK 11 DEĞİŞTİ!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ile deplasmanda oynanan maça Alvaro Morata (Victor Osimhen'in arkasında) ile başlaması ve İspanyol futbolcuyu 90 dakika oyunda tutmasının ardından eleştirilen odağı oldu.

Okan Buruk, bu eleştirilerin ardından ilk 11'ini değiştirdi. Sarı-kırmızılı teknik adam, Beşiktaş maçının ardından orta sahada Mario Lemina'yı ilk 11'e monte etti ve Gabriel Sara'yı daha önde kullanmaya başladı.

Fenerbahçe ile kupada oynanan maçta bu 11'i kullanmaya başlayan Okan Buruk, ligde de aynı 11'le devam etti.

LİGDE KAYIPSIZ GİDİŞAT

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde; Samsunspor, Bodrumspor, Eyüpspor ve Sivasspor engellerini tek tek aştı ve puan kaybı yaşadı.

Galatasaray, bu süreçte Fenerbahçe'nin; Samsunspor, Kayserispor ve Beşiktaş maçlarında puan kaybı yaşamasının ardından ligin 35. haftasındaki Trabzonspor maçına şampiyonluk ihtimali ile çıktı.

TRABZON'DA İSTEDİĞİNİ ALDI

Fenerbahçe'nin ligin 35. haftasında Başakşehir karşısında kayıp yaşamamasının ardından Galatasaray'n 35. haftada şampiyonluğunu ilan etme şansı kalmadı.

Ligin 35. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ!

Galatasaray, ligdeki Trabzonspor maçının ardından bordo-mavililer ile bu kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

Gaziantep'te oynanan finali 3-0 kazanan Galatasaray, şampiyonluk öncesi Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.

ŞAMPİYON GALATASARAY

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında sahasındaki Kayserispor maçına şampiyonluk ihtimali ile çıktı.

Şampiyonluk için 1 puanın yeteceği Okan Buruk'un ekibi, Kayserispor karşısında istediğini aldı ve şampiyonluğa ulaştı.

25. ŞAMPİYONLUK, 5. YILDIZ

Galatasaray, mutlu sonla birlikte 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım oldu ve bu başarıya imza atan ilk kulüp olarak tarihe geçti.