Galatasaray'ın 6 futbolcusu ilk kez şampiyonluğa ulaştı

Haber Merkezi

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Galatasaray, Kayserispor'u konuk etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçı, ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, üst üste 3. kez ve toplamda 25. şampiyonluğunu elde ederek 5. yıldızı takmanın gururunu yaşadı.

21 FUTBOLCU ŞAMPİYON OLMUŞTU

Galatasaray'da 6 futbolcu ise kariyerlerinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda yer alan ve Süper Lig'de süre alan 27 futbolcudan 21'i daha önce en az bir lig şampiyonluğu görmüştü.

İLK KEZ ŞAMPİYON OLANLAR

Geriye kalan 6 isim ise ilk kez şampiyonluk apoleti taktı.

Bunlar arasında Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Senegalli sol bek İsmail Jakobs, milli futbolcu Eren Elmalı, Polonyalı sağ bek Przemysław Frankowski, milli hücum oyuncusu Ahmed Kutucu ve genç kanat oyuncusu Berat Luş yer alıyor. Söz konusu futbolcular, daha önce en üst düzey bir lig organizasyonunda şampiyonluk yaşamamıştı.