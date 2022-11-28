- Haberler
- Futbol Haberleri
- Galatasaray'ın Antalya kampı maç programı belli oldu
Galatasaray'ın Antalya kampı maç programı belli oldu
Galatasaray, 2022 Katar Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arayı, hazırlık maçları ve Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 2 tane hazırlık maçı yapacak.
- 28.11.2022 - 20:17
Dünya Kupası arası öncesi Süper Lig'de 13 maçta 27 puan toplayan Galatasaray, lige verilen arayı, hazırlık maçları ve Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek.
Galatasaray; 10 Aralık'ta Adana Demirspor ve 16 Aralık'ta ise Toulouse ile Antalya kampı esnasında hazırlık maçları oynayacak.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray Futbol Takımı, 8-16 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak.
Kampta gerçekleştirilecek maç programı aşağıdaki gibidir:
10 Aralık saat 20.00 - Adana Demirspor - Mardan Stadı
16 Aralık saat 17.00 - Toulouse - Mardan Stadı"