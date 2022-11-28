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    Galatasaray'ın Antalya kampı maç programı belli oldu

    Galatasaray, 2022 Katar Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arayı, hazırlık maçları ve Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 2 tane hazırlık maçı yapacak.
    • 28.11.2022 - 20:17
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    Galatasaray'ın Antalya kampı maç programı belli oldu

    Dünya Kupası arası öncesi Süper Lig'de 13 maçta 27 puan toplayan Galatasaray, lige verilen arayı, hazırlık maçları ve Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek.

    Galatasaray; 10 Aralık'ta Adana Demirspor ve 16 Aralık'ta ise Toulouse ile Antalya kampı esnasında hazırlık maçları oynayacak.

    İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

    "Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray Futbol Takımı, 8-16 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak.

    Kampta gerçekleştirilecek maç programı aşağıdaki gibidir:

    10 Aralık saat 20.00 - Adana Demirspor - Mardan Stadı

    16 Aralık saat 17.00 - Toulouse - Mardan Stadı"

    Galatasaray ın Antalya kampı maç programı belli oldu #1


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