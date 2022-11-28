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Galatasaray'ın Antalya kampı maç programı belli oldu

Galatasaray'ın Antalya kampı maç programı belli oldu

Galatasaray, 2022 Katar Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arayı, hazırlık maçları ve Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 2 tane hazırlık maçı yapacak.