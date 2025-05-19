Galatasaray'ın bu sezon kırdığı rekorlar

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Süper Lig'de bu sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray, güncel sezonda Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

Süper Lig'de gösterdiği üstün performans ve kırdığı rekorlarla dikkat çeken sarı-kırmızılı takım, birçok rekor kırdı.

5'TE 5 İLE BAŞLAYARAK REKOR

Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK ile sahasında karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maçı sarı kırmızılı takım 3-1 kazandı.

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray ligde 5'te 5 yaparak liderliğe yükseldi.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Fatih Terim ile birlikte lige 5'te 5 yaparak başlayan ilk teknik adam oldu.

DEPLASMANDA ÜST ÜSTE 17 GALİBİYET

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki 8. dış saha müsabakasından da galip ayrıldı. Ligde deplasmanda geçtiğimiz sezondan beri yenilmeyen Aslan, üst üste 17. dış daha maçını kazandı ve Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirdi.

Bir önceki rekor, 12 galibiyetle Fenerbahçe'ye aitti.

12 HAFTADA 34 PUAN

Galatasaray, ilk 12 maç itibarıyla lig tarihinin en iyi performansına imza attı. Ligin 12. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig tarihinin en iyi performansına imza attı.

12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik elde eden Galatasaray, Süper Lig'de 12. haftalar göz önüne alındığında en yüksek puana ulaşan takım oldu.

OKAN BURUK, DAUM'UN REKORUNU KIRDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 17. haftada oynanan Kayserispor maçında alınan galibiyet sonrası Süper Lig'de bir rekor daha kırdı. Galatasaray'ın başındaki 90. lig maçında 75. galibiyetine ulaşan Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.

Daha önce 75 galibiyete ne hızlı ulaşan teknik direktör, Fenerbahçe'nin başındaki 103. maçında 75. galibiyetine ulaşan Christoph Daum olmuştu. Öte yandan Okan Buruk daha önce 50. galibiyetine 62. maçında ulaşarak Fatih Terim'in (70 maç) rekorunu da kırmıştı.

2025'E DE REKORLA BAŞLADI

Okan Buruk teknik direktörlük koltuğuna oturduktan sonra rekor üstüne rekor kıran Galatasaray, 2024'te bıraktığı seriyi 2025'te de devam ettirdi. Zorlu geçen mücadelede taraftarının da desteğiyle Göztepe'yi mağlup etmeyi başaran Sarı-Kırmızılılar, puanını 47'ye yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Ancak tarihe geçen asıl detay, geçen sezonun aynı döneminde 46 puanı bulunan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geride bırakan Galatasaray'ın, Süper Lig'de 17. maçlar itibarıyla en fazla puan toplayan takım konumuna yükselmesiydi.

SÜPER LİG REKORU

Süper Lig'in 24. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray, Süper Lig tarihinde görülmemiş bir rekora imza attı.

23 Süper Lig maçının 20'sini kazanan Galatasaray, lig tarihinde bir sezonun ilk 23 karşılaşmasından 20 galibiyet çıkaran ilk takım oldu.

BODRUM MAÇINDA AVRUPA REKORU

Galatasaray, Bodrum FK ile sahasında karşı karşıya geldiği maçta rekora imza attı. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk 43 dakikasında rakip kaleye 22 şut gönderdi. Galatasaray, bu rakamla bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginde zirveye çıktı.

Galatasaray, ilk yarıyı toplamda ise 23 şutla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira'nın 29. dakikada attığı golle Bodrum FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

40 YIL SONRA REKOR

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK'yı 2-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Lucas Torreira ve Davinson Sanchez attı. Maçı gol yemeden tamamlayan Galatasaray'da 40 yıl sonra rekor kırıldı.

Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçında gol yemeyen Galatasaray, 1985/86'dan bu yana ilk kez tek sezonda üst üste beş iç saha karşılaşmasında kalesini gole kapadı.

TARİHİN EN DEĞERLİ KADROSU

Yaz transfer döneminde Victor Osimhen, Gabriel Sara; kış döneminde de Alvaro Morata, Przemyslaw Frankowski gibi yıldızları kadrosuna katan ve elinde de Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez gibi isimler bulunan Galatasaray, 266.25 milyon euro ile Süper Lig tarihinin gelmiş geçmiş en değerli takımı oldu.