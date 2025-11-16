Galatasaray'ın Gençlerbirliği mesaisi sürdü

- Galatasaray, Gençlerbirliği maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
- Antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
- Bir sonraki idman 18 Kasım'da yapılacak.
Galatasaray, Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Sarı-kırmızılılar, 18 Kasım Salı günü saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.