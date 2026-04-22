Galatasaray'ın iptal edilen golünde VAR kaydı açıklandı: Coğrafi olarak ofsayt!

Süper Lig’in 30’uncu haftasının VAR kayıtları açıklandı.

Gençlerbirliği karşılaşmasında Galatasaray'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünün VAR kayıtları paylaşıldı.

Kayıtlarda, "Coğrafi olarak ofsaytta Yunus" ifadeleri dikkat çekti.

"COĞRAFİ OLARAK OFSAYTTA"

İşte Galatasaray'ın 'ofsayt' gerekçesiyle iptal edilen golü...

VAR: "Batuhan hocam VAR konuşuyor"

Batuhan Kolak: "Dinliyorum"

VAR: "Potansiyel bir ofsayt ihlali için sahada inceleme öneriyorum."

Batuhan Kolak: "Tamamdır"

Batuhan Kolak: "Geldim, ekrandayım."

VAR: "Galatasaraylı oyuncunun etkisi olup olmadığını yorumlamanı istiyorum senden. Oynatıyorum şimdi."

Batuhan Kolak: "Hangi oyuncudan bahsediyoruz?"

VAR: "İlk, ilk bu oyuncudan bahsediyorum"

Batuhan Kolak: "Tamam, ön direkteki Yunus'tan bahsediyorsun."

VAR: "Yunus'tan bahsediyorum. Coğrafi olarak ofsayt Yunus şu an. Kontrol ettik onu. Bir açım daha var oradan da izleteceğim sana."

Batuhan Kolak: "Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda, tamam."

VAR: "Yunus ofsayt pozisyonunda evet."

Batuhan Kolak: "Tamam. İlk açıdan, bir önceki açıdan tekrar oynatır mısın? Sacunma oyuncusunun hamlesine bakacağım."

VAR: "Tamam, oynatıyoruz."

Batuhan Kolak: "Tamam engelliyor. Golü iptal ediyorum. Oyunu ofsayt ile başlıyorum."

VAR: "Anlaşıldı hocam"

Batuhan Kolak: "Teşekkürler"

COĞRAFİ OFSAYT NEDİR?

Öte yandan Futbol dünyasında son dönemde dikkat çeken "coğrafi ofsayt" ifadesi, klasik ofsayt kuralının daha vurgulu ve betimleyici bir şekilde anlatılması için kullanılan bir söylemdir.

Bu kavram, bir futbolcunun sahada fiziki olarak rakip savunma hattına göre ofsayt çizgisinin gerisinde değil, ilerisinde konumlanmasını ifade eder.

Yani oyuncu, pas anında rakipten daha ileri bir noktadaysa "coğrafi olarak ofsaytta" şeklinde tanımlanır.