Galatasaray'ın istediği Xhaka için Leverkusen'den açıklama geldi

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İsmi Galatasaray'la anılan İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın transferiyle ilgili Bayer Leverkusen'den resmi bir açıklama geldi.

Alman kulübünün CEO'su Fernando Carro, 32 yaşındaki futbolcunun satışının gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Alman basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, sezon sonunda Xhaka'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu.

GALATASARAY İLGİLENİYORDU

Hatta İsviçreli oyuncunun babası ve aynı zamanda menajeri olan isimlerin, İstanbul'da sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.

Leverkusen CEO'su Carro, Blick gazetesine yaptığı açıklamada, Xhaka'yı satmayı düşünmediklerini net bir şekilde dile getirdi.

"SATMAK GİBİ BİR PLANIMIZ YOK"

Deneyimli futbolcunun performansından oldukça memnun olduklarını belirten Carro, "Onu satmak gibi bir planımız yok. Kulübümüz için çok değerli." dedi.

Bu sezon Alman ekibiyle 46 maça çıkan deneyimli futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Xhaka'nın kontratı 2028 yılında sona erecek.