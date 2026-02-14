Abone ol: Google News

Galatasaray'ın Juventus maçı hazırlıkları başladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Juventus ile oynayacağı Devler Ligi maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 18:15
  • Galatasaray, Juventus ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanıyor.
  • Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, koşu ve farklı çalışmalarla devam etti.
  • Hazırlıklar, yarın yapılacak antrenmanla sürecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Koşu ve iki grup halinde 8'e 2 çalışmayla devam eden antrenmanın, ikiye iki oyun ve topa sahip olma idmanının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

