Galatasaray'ın Juventus maçı hazırlıkları başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Koşu ve iki grup halinde 8'e 2 çalışmayla devam eden antrenmanın, ikiye iki oyun ve topa sahip olma idmanının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.