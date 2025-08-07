Abone ol: Google News

Galatasaray'ın kamp kadrosunda flaş eksikler

Galatasaray Gaziantep FK maçının kadrosunu açıkladı. Victor Osimhen, Alvaro Morata ve Mario Icardi'nin olmaması ise taraftarları şaşırttı.

Yayınlama Tarihi: 07.08.2025 16:32
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk oluyor...

Ligin son şampiyonu sarı-kırmızılılar, deplasmandan 3 puanla ayrılıp sezona mutlu girmek istiyor.

Sarı-kırmızılılar bu kapsamda kamp kadrosunu açıkladı.

OSIMHEN, ICARDI VE MORATA YOK 

Henüz hazır olmayan Osimhen'le Icardi ve Como'ya transfer olması beklenen Morata kadroda yer almadı.

Okan Buruk'un forvet bölgesinde Barış Alper Yılmaz'a şans vermesi bekleniyor.

OLMAYAN DİĞER İSİMLER 

Okan Buruk'un kadroda bir başka şans vermediği isimler de Derrick Köhn, Carlos Cuesta ve Victor Nelsson oldu. 

