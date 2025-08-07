Galatasaray'ın kamp kadrosunda flaş eksikler

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk oluyor...

Ligin son şampiyonu sarı-kırmızılılar, deplasmandan 3 puanla ayrılıp sezona mutlu girmek istiyor.

Sarı-kırmızılılar bu kapsamda kamp kadrosunu açıkladı.

OSIMHEN, ICARDI VE MORATA YOK

Henüz hazır olmayan Osimhen'le Icardi ve Como'ya transfer olması beklenen Morata kadroda yer almadı.

Okan Buruk'un forvet bölgesinde Barış Alper Yılmaz'a şans vermesi bekleniyor.

OLMAYAN DİĞER İSİMLER

Okan Buruk'un kadroda bir başka şans vermediği isimler de Derrick Köhn, Carlos Cuesta ve Victor Nelsson oldu.