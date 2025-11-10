Galatasaray'ın kayıp ismi Gabriel Sara...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'da geçen sezonun en etkili isimlerinden biri olan Gabriel Sara, bu sezon geri plana düştü.

İlkay Gündoğan'ın transferi sonrası ilk 11'deki yerini kaybeden Brezilyalı futbolcu, İlkay'ın olmadığı Başakşehir ve Göztepe maçlarında ise 11'e geri döndü ve etkili bir performans ortaya koydu.

Sara, Başakşehir ve Göztepe maçlarını 1 gol, 1 asistle tamamladı.

YEDEK KULÜBESİNE HAPSOLDU

Sara, ligde son oynanan Kocaelispor maçında ise teknik direktörü Okan Buruk'un forvet arkasında Mauro Icardi tercihinin ardından yine yedek kaldı.

Kocaelispor deplasmanında Lucas Torreira'nın sakatlanmasının ardından 64. dakikada oyuna dahil olan Sara, yine etkili olamadı.

Üstelik Victor Osimhen'in attığı golde ofsaytta kaldığı için pozisyonun iptaline neden oldu.

DURAN TOPLARIYLA BİRÇOK MAÇI ÇÖZMÜŞTÜ

Gabriel Sara'nın geçen sezon vazgeçilmez olduğu dönemde Brezilyalı yıldızın kullandığı duran toplarla birçok gol bulan ve maçları çözen Galatasaray, Sara'nın bu sezon ağırlıklı olarak yedek kalmasıyla maçları çözebileceği önemli bir silahtan da yoksun kaldı.

Galatasaray'da bu sezon toplamda 16 maçta 862 dakika (Ortalama 53 dakika) süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ise 45 maçta 77 dakika süre ortalamasıyla oynamıştı.

Sara, bu sezon forma bulduğu toplamda 16 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.