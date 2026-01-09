Beşiktaş hazırlık maçında FCSB'yi yendi

- Beşiktaş, Antalya kampında Romanya temsilcisi FCSB'yi 2-1 yendi.
- Emirhan Topçu sakatlanarak oyundan çıktı ve maçta kaleciler hariç bütün oyuncular forma giydi.
- Beşiktaş, şimdi Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maça hazırlanacak.
Beşiktaş, Antalya'da devre arası kampını yaptığı otelin sahasında Romanya'nın FCSB takımı ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, sahaya Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Milot Rashica, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, ilk 11'iyle çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
BEŞİKTAŞ GERİDEN GELEREK KAZANDI
FCSB, 68. dakikada Mamadou Thiam ile öne geçerken Beşiktaş, 70. dakikada Ahmet Sami Bircan ve 75. dakikada Jota Silva'nın golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Öte yandan, 45+1. dakikada ceza sahasında yaşanan bir pozisyonda sakatlanan Emirhan Topçu, mücadeleye devam edemedi.
Beşiktaş'ta kaleciler haricinde yedek kulübesinde bulunan bütün oyuncular forma giydi.
ANTALYA KAMPI SONA ERDİ
Devre arası kampına 2 Ocak'ta başlayan Beşiktaş, FCSB ile oynadığı karşılaşmanın ardından Antalya kampını tamamladı.
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.