Galatasaray'ın puan kaybı sonrası Trabzonspor'dan olay paylaşım!

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor Kulübü, puan kaybı yaptığı ardından bir paylaşımda bulundu.

"SINIRLI SAYIDA ÜRETİLMİŞTİR"

Bordo-mavililer, ara transfer döneminde Galatasaray ile adı geçen Christ Oulai'nin fotoğrafını paylaştı ve bu paylaşımına, "Sınırlı sayıda üretilmiştir." yazdı.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Trabzonspor, bu paylaşımına bordo-mavili kalp emojileri de ekledi.

Trabzonspor'un bu paylaşımı, sosyal medyada Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.