Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü netleşti

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun fikstürünü açıkladı.

Galatasaray'ın lig aşamasındaki maç takvimi belli oldu...

Lig aşamasında mücadele edecek Galatasaray; Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union Saint-Gilloise ve Monaco (D) ile eşleşti.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu maç takvimi şöyle:

18 Eylül 2025: Eintracht Frankfurt (Deplasman)

30 Eylül 2025: Liverpool (İç saha)

22 Ekim 2025: Bodo Glimt (İç saha)

5 Kasım 2025: Ajax (Deplasman)

25 Kasım 2025: Union SG (İç saha)

9 Aralık 2025: Monaco (Deplasman)

21 Ocak 2026: Atletico Madrid (İç saha)

28 Ocak 2026: Manchester City (Deplasman)

ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI

Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.

Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.

İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.