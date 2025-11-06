Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi zaferi Hollanda basınında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 59, 66 (P) ve 78. (P) dakikalarda, Victor Osimhen kaydetti.

HOLLANDA BASINININ GÜNDEMİNDE GALATASARAY'IN GALİBİYETİ VAR

Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. maçını kazanan Galatasaray, puanını 10'a yükseltti.

Galatasaray'ın deplasmanda Ajax'ı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmesi, Hollanda basınında geniş yankı uyandırdı.

Hat trick yapan Victor Osimhen de manşetlere çıkan isim oldu.

"GALATASARAY EZDİ"

De Telegraaf

"Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Amsterdam ekibini ezdi. Osimhenli Galatasaray, Ajax'ı bataklığa daha çok itti. Victor Osimhen, üç gol atarak golcülük konusundaki şöhretini sonuna kadar hak ettiğini gösterdi."

GALATASARAY DEVRE ARASINDAN SONRA SERT VURDU"

Algemeen Dagblad

"Galatasaray, Amsterdam'da devre arasından sonra sert vurdu. Galatasaray karşısında neredeyse bir saat direnen Ajax, fenomen Victor Osimhen'in çabaları sayesinde üç golle yenilmekten kurtulamadı."

"UZUN ZAMANDIR GÖRÜLMEMİŞ KALİTE"

Nos

"Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a da yenildi. Bu yenilgi, Amsterdamlılar için üst üste yedinci Avrupa yenilgisi oldu. Galatasaray, Amsterdam'da uzun zamandır görülmemiş bir kalite gösterisi sergiledi."

"ACI VERİCİ BİR AKŞAMDI"

Nu

"Galatasaray'ın üçüncü golünün ardından, stadın tribünleri kısmen boşalmıştı ve tribünlerden bir süreliğine teknik direktör Heitinga istifaya davet edildi. Şampiyonlar Ligi'ne hiç bu kadar kötü başlamamış Ajax için acı verici bir akşamdı."

"GALATASARAY KARŞISINDA DRAM"

Sport Nieuws

"Ajax, Galatasaray karşısında yaşadığı dramın ardından Şampiyonlar Ligi'nde yine rezil oldu. Tribünlerdeki taraftarlar ve sahadaki oyuncular umutsuzdu. Bu, kulüp için korkunç bir sonuç."

"AĞIR BİR YENİLGİ"

Voetbal Primeur

"Ajax, Osimhen'in üç golüyle Galatasaray'a karşı ağır bir yenilgi aldı. Türk kulübü, kendi ülkesinde lig tablosunun zirvesinde gururla yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına katılma yolunda da ilerliyor."

"OSIMHEN AJAX'I BİTİRDİ"

Espn.nl

"Osimhen, Ajax'ı bitirdi. Nijeryalı yıldız üç golle Amsterdamlıları yasa boğdu. Osimhen hat trick yaptı ve Ajax yine çok acı bir akşam yaşadı."

"OSIMHEN AJAX'I KATLETTİ"

Voetbalzone

"Victor Osimhen, kusursuz bir üçlemeyle Ajax'ı bizzat katletti. Ajax Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir yenilgi aldı. Amsterdam ekibi ise sadece iki zayıf şut atabildi."