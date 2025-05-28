Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması yapacağı otel dikkat çekti

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1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği, şampiyonluk kutlaması için sürpriz bir adresi seçti.

1905 GSYİAD, 25. şampioynluk kutlamasını İstanbul Boğazı'nda yer alan Four Seasons Hotel'de yapacak.

MOURINHO'NUN KALDIĞI OTELDE KUTLAYACAKLAR

Okan Buruk ve futbolcuların büyük kısmının da bu kutlamalarda yer alacağı öğrenildi.

Şampiyonluğun kutlanacağı otelin en ünlü misafiri ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho...

KUTLAMA SAATİNDE OTELDE OLABİLİR

İstanbul'da ev tutmayı istemeyen ve otelde kalmanın daha konforlu olduğunu düşünen Portekizli teknik adamın da kutlama saatlerinde otelde olabileceği öğrenildi.

Galatasaraylı futbolcuların sık sık kullandığı ve sezonun şarkılarından biri haline gelen Pode Sentar şarkısının sahibi MC Livinho'nun da gecede sahne alacağı belirtildi.