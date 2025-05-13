Haberler



Futbol



Galatasaray'ın, Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın, Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde oynayacağı Trabzonspor karşılaşması için Gaziantep'e gitti. Sarı-kırmızılıların, Trabzonspor maçı kamp kadrosu da belli oldu.