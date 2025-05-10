Galatasaray'ın Trabzonspor'a karşı bileği bükülmüyor

İHA
Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.
SON YENİLGİ 2022'DE
Bordo-mavililere son olarak 23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul’da oynadığı maçta 2-1 yenilen Galatasaray, daha sonraki mücadeleleri kaybetmedi.
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Karadeniz ekibine karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış