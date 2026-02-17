Galatasaray’ın zafer gecesine damga vuran fotoğraf

- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-1 yenerek büyük bir zafer kazandı.
- Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin, yedikleri golden sonraki "Teslim oldum" pozu geceye damga vurdu.
- Bu sonuçla Galatasaray, son 16 turu için önemli bir avantaj elde etti.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İtalyan devi Juventus'u ağırladı.
Sarı-kırmızılılar geriye düştüğü maçta Juventus'a 5 gol birden attı.
İtalyan devine karşı ezici bir galibiyet alan Galatasaray, böylelikle Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında büyük bir avantaj yakalamış oldu.
SPALETTİ YIKILDI
Öte yandan karşılaşmadan yansıyan bir fotoğraf karesi adeta geceyi özetler nitelikteydi.
Juventus'un çalıştırıcısı Luciano Spalletti yedikleri golden sonra büyük üzüntü yaşadı.
Spalletti o an elini havaya kaldırarak 'Teslim oldum' pozu verdi.
Geceye damga vuran kare işte o kare...