Galatasaray'ın zaferi sonrası Ajax oyuncusu Youri Reege'in sözleri hatırlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda'da da Ajax ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, Hollanda ekibini 3-0'lık net skorla adeta sahadan sildi.

Karşılaşmanın ardından ise Ajax'ın oyuncusu Youri Reeger'in sözleri akıllara geldi.

Bilindiği üzere Reeger, maçtan bir gün önce yapılan basın toplantısında Galatasaray'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

'GALATASARAY'IN KORKULACAK OYUNCUSU YOK' DEMİŞTİ

Youri Reeger, Galatasaray'ın korkacak bir oyuncuları olmadığını söylemişti.

Reeger, “Galatasaray güçlü bir takım ama korkacak bir oyuncuları bence yok. Hızlı bir oyuncuları var. Galatasaray'ın bütün oyuncuları güçlüdür ama bunu göz önüne bulundurarak top bizde kalırsa sorun olmaz.” ifadelerini kullanmıştı.

Reeger'in 'Korkacak oyuncuları yok' sözleri sonrası ise Victor Osimhen'den hat-trick gelmesi dikkat çeken bir başka detay oldu.