Youri Reeger'den Galatasaray sözleri! Korkacak bir oyuncuları bence yok

Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında Galatasaray’ı konuk edecek.

Mücadele öncesi Youri Reeger, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TOPUN BİZDE KALMASINI SAĞLAMAMIZ LAZIM"

6 numara oynamak istediğini söyleyen 22 yaşındaki futbolcu, "Bana kalırsa ben hep 6 numarada forma giymek isterim ama maçtan maça bakmamız lazım. 'Nasıl bir maçta oynayacağız, kim nerede oynayabilir ve bu maçta bana nerede ihtiyaç var, oynayabilir miyim?' bunlara bakmak lazım. 6 ya da 8 fark etmiyor. Uzun zamandır 6 numarada oynuyorum ve 6 numarayı çok iyi taşıyorum. Defansta iyi olduğumu düşünüyorum ama oyunu da hızlandırmamız lazım. Topun bizde kalmasını sağlamamız lazım." diye konuştu.

"GALATASARAY MAÇINA DAHA FARKLI ÇIKACAĞIZ"

Galatasaray mücadelesine daha farklı bir oyun anlayışı ile çıkacaklarının altını çizen Reeger, "Bir önceki maçlarda aynı şekilde oynadık. Bu maçta değişiklikler oldu. Galatasaray maçına daha farklı çıkacağız. Ben daha yeni geri geldim, yaralanmıştım. Ondan önce haftada 3 maç oynuyordum. Bence iyi oynuyorum. Son maçımda da iyi oynadım ama bence top bizdeyken daha çok sahip çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"BEN TAKIMDA BAŞKAN OLABİLİRİM"

Takımın liderliğini yapabileceğini söyleyen genç oyuncu, "Ben takımda başkan olabilirim. Ben farklı yönde başkanlık yapıyorum. Oyuncularımız arasında birkaç kişi daha var başkanlık yapabilecek. Ben de takımı bir arada tutmak için elimden geleni yapıyorum." açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY GÜÇLÜ BİR TAKIM AMA KORKACAK BİR OYUNCULARI BENCE YOK"

Galatasaray hakkında konuşan Youri Reeger, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray güçlü bir takım ama korkacak bir oyuncuları bence yok. Hızlı bir oyuncuları var. Galatasaray'ın bütün oyuncuları güçlüdür ama bunu göz önüne bulundurarak top bizde kalırsa sorun olmaz.

"AJAX’IN OYUNCUSU OLMAK ZOR DEĞİL"

Ajax’ın oyuncusu Reeger, "Ajax’ın oyuncusu olmak zor değil. Ben çok az haberlere bakıyorum. Kulübün içinde neler olduğunu bilmiyorum. Benim hakkımda da yazılıyor bir şeyler ama bakmıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.