Galatasaray'la Al Hilal şimdi de Bernardo Silva için karşı karşıya geldi

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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal, Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya hazırlanırken Galatasaray'ın da listesinde olan Bernardo Silva için devreye girdi.

Foot Mercato'nun haberine göre; Portekizli yıldız için Al-Hilal'in transfer listesinin başına yazdığı belirtildi.

BERNARDO SİLVA İÇİN DE DEVREYE GİRDİLER

Yine Foot Mercato, Al-Hilal’in Silva’ya yıllık 20 milyon euroyu aşan bir maaş teklif etmeye hazırlandığını ve oyuncunun son sözleşme yılında olması nedeniyle transferin cazip bir bonservis bedeliyle gerçekleşebileceğini yazdı.

OSİMHEN NETLEŞTİKTEN SONRA TEKLİF YAPILACAK

Henüz resmi bir teklifle Manchester City kapısını çalmayan Al-Hilal, Victor Osimhen transferini resmiyete kavuşturduktan sonra Silva'yı da kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Manchester City ile 49 resmi maçta mücadele eden Bernardo Silva, 5 gol ve 4 asist yaptı.