Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında penaltı kazandı

Süper Lig'de 27. haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında penaltı kararı çıktı.

VAR UYARDI, PENALTI KARARI ÇIKTI

Konuk takım Gaziantep FK, VAR incelemesiyle penaltı kazandı.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası VAR hakemi Erkan Engin, hakem Kadir Sağlam'ı pozisyonu izlemeye ekrana çağırdı.

Pozisyonu ekranda izleyen hakem Kadir Sağlam, Asensio'nun elle oynadığına hükmetti ve 51. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

Gaziantep FK'da penaltıyı kullanan Maxim, 52. dakikada topu ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.

İLK YAŞANDI

Fenerbahçe'de böylelikle bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir penaltı golü yedi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)