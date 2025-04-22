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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatları ev sahibi takım için bin 950 TL ile 4 bin TL arasında, misafir tribün bilet fiyatları ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi.