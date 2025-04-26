Gaziantep FK - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: GAZİANTEP FK 1-0 FENERBAHÇE

25' Ogün, rakip yarı alanda İsmail Yüksek'e faul yaptı.

24' Lungoyi, ceza yayının solundan sağ ayak içiyle kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

23' Kullanılan köşe vuruşunda Dzeko'nun penaltı noktasının solunda yaptığı kafa vuruşuyla yükselttiği topa kaleci Burak sahip oldu.

22' Dzeko, ceza yayından ceza sahası sağında bulunan Oğuz Aydın'a yerden pasını verdi. Oğuz, bekletmeden kale sahasına yerden çevirdi. Savunmada Husic'e çarpan top dışarı gitti. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

20' Husic, orta alanda İrfan Can Kahveci'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

19' Fenerbahçeli oyuncular rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Gaziantep savunmasında boşluk arıyor...

18' Lungoyi, sol kanattan topu hızla taşımak istedi ancak meşin yuvarlak ayağından açılınca doğrudan dışarı gitti. Fenerbahçe, kale vuruşu kullanacak.

16' Ogün, orta alanda Fred'e faul yaptı.

15' Kostic, orta alanın solunda Semih Güler'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

13' Skriniar'ın orta alanda Dzeko'ya verdiği pasın ardından, Dzeko'nun geriye oynadığı pas kısa düştü ve araya Emmanuel Boateng girdi. Boateng, bekletmeden ceza yayı sağında bulunan Alexandru Maxim'e pasını aktardı. Maxim ise sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu.

13’ Gol… Gaziantep FK 1-0 Fenerbahçe (Maxim)

13' Anel Husic, orta alanın sağında İrfan Can'a faul yaptı.

12' Sağlık ekipleri Halil için sahaya davet edildi.

12' Sağlık ekipleri Halil için sahaya davet edildi. Tedavisinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

11' Skriniar, orta alanda Halil Dervişoğlu'na faul yaptı.

10' Emmanuel Boateng, rakip ceza sahasında hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kart gördü.

8' Edin Dzeko, tedavisi için saha kenarına alındı. Mücadele kaldığı yerden yeniden hareketlendi.

7' Edin Dzeko, rakip ceza sahasında Semih ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, oyunu devam ettirdi. Pozisyom sonrası sağlık ekipleri Dzeko için oyun alanına davet edildi.

5' Halil Dervişoğlu, orta alandan sol kanatta koşu yapan Lungoyi'ye yerden pasını verdi. Lungoyi, topu ceza sahasına kadar taşıyıp penaltı noktasının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı gitti.

4' İsmail Yüksek, orta alanda Maxim'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

3' İsmail Yüksek, orta alanda Lungoyi'ye faul yaptı.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Macar hakem Adam Pillok oturuyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Sorescu, Bruno, Semih, Anel, Badou, Ogün, Maxim, Halil, Lungoyi, Boateng

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, İsmail, İrfan Can Kahveci, Fred, Kostic, Oğuz, Talisca, Dzeko