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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR'ı Adam Pillok oldu

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR'ı Adam Pillok oldu Süper Lig’in 33. haftasında bugün oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Adam Pillok oldu.