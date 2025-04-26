Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR'ı Adam Pillok oldu
İHA

Süper Lig’de 33. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Mehmet Ali Özer olacak.

VAR HAKEMİ MACARİSTAN'DAN

Müsabakanın VAR koltuğunda Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Adam Pillok oturacak.

Pillok’a AVAR olarak Deniz Caner Özaral eşlik edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor