Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR'ı Adam Pillok oldu

İHA
Süper Lig’de 33. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Mehmet Ali Özer olacak.
VAR HAKEMİ MACARİSTAN'DAN
Müsabakanın VAR koltuğunda Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Adam Pillok oturacak.
Pillok’a AVAR olarak Deniz Caner Özaral eşlik edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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