Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ni son dakikada yendi

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK ile Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi oldu.

Gaziantep FK, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi Gençlerbirliği'ni 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

GAZİANTEP FK, GERİDEN GELDİ

Karşılaşmadaki ilk golü Gençlerbirliği adına 8. dakikada Zan Zuzek kaydetti. Gaziantep FK'nin gollerini ise 44. dakikada Cristian Sorescu ve 90+5'te penaltı noktasından Maxim kaydetti.

Gençlerbirliği'nde Nalepa, 90+3'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

GENÇLERBİRLİĞİ PUANLA TANIŞAMADI

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve 3 puana ulaştı. Gençlerbirliği ise puansız kaldı.

BURAK YILMAZ, GAZİANTEP FK BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKTI

Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine yeni gelen Burak Yılmaz, takımının başında ilk çıktığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ, FENERBAHÇE'Yİ AĞIRLAYACAK

Ligde gelecek hafta Gaziantep FK, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Gençlerbirliği ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.