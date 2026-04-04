Gaziantep FK ile Alanyaspor yenişemedi

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK ile Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda oynanan kritik müsabakada kazanan çıkmadı.

Gaziantep FK, konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

KAZANAN ÇIKMADI

Alanyaspor'un golünü 42. dakikada İbrahim Kaya kaydetti. İlk yarı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 63. dakikada Kacper Kozlowski, Gaziantep FK'ye beraberliği getiren golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puanı yazdırdı.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte 34 puana ulaşan Gaziantep FK 8; 32 puana ulaşan Alanyaspor ise 10. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki maçta Gaziantep FK, Rizespor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.