Gaziantep FK, Süper Lig'de 3 maç sonra galip geldi

- Gaziantep FK, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenerek 3 maç sonra galip geldi.
- Son galibiyetini 9. haftada elde etmiş, ardından Fenerbahçe'ye 4-0 yenilip iki maçı beraberlikle tamamlamıştı.
- Kayserispor karşısında sarı kart gören Arda Kızıldağ, 14. haftada oynanacak Eyüpspor maçında cezalı olacak.
Süper Lig'de sezonun 9. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-2 yenen Gaziantep FK, 10. haftada Fenerbahçe'ye 4-0 yenildi.
Gaziantep FK, 11. haftada Alanyaspor ile deplasmanda golsüz, 12. haftada ise sahasında Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.
3 MAÇ SONRA GALİBİYET
Kayserispor'u dün deplasmanda 3-0 yenen Güneydoğu temsilcisi, 3 maçın ardından galibiyet almayı başardı.
Ligde topladığı 22 puan ve maç fazlasıyla 6. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde 20 gole engel olamadı.
ARDA, EYÜPSPOR MAÇINDA YOK
Kayserispor karşısında sarı kart gören Arda Kızıldağ, ligin 14. haftasındaki Eyüpspor müsabakasında cezalı duruma düştü.