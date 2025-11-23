Abone ol: Google News

Gaziantep FK, Süper Lig'de 3 maç sonra galip geldi

Gaziantep FK, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 3 maç sonra ligde kazandı.

Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 13:20
  • Son galibiyetini 9. haftada elde etmiş, ardından Fenerbahçe'ye 4-0 yenilip iki maçı beraberlikle tamamlamıştı.
Süper Lig'de sezonun 9. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-2 yenen Gaziantep FK, 10. haftada Fenerbahçe'ye 4-0 yenildi.

Gaziantep FK, 11. haftada Alanyaspor ile deplasmanda golsüz, 12. haftada ise sahasında Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

3 MAÇ SONRA GALİBİYET

Kayserispor'u dün deplasmanda 3-0 yenen Güneydoğu temsilcisi, 3 maçın ardından galibiyet almayı başardı.

Ligde topladığı 22 puan ve maç fazlasıyla 6. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde 20 gole engel olamadı.

ARDA, EYÜPSPOR MAÇINDA YOK

Kayserispor karşısında sarı kart gören Arda Kızıldağ, ligin 14. haftasındaki Eyüpspor müsabakasında cezalı duruma düştü.

