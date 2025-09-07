Gaziantep FK, Tayyip Talha Sanuç’u kadrosuna kattı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken siyah-beyazlıların milli stoperi, Gaziantep FK'ye transfer oluyor.

Gaziantep FK, siyah-beyazlıların stoperi Tayyip Talha Sanuç'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

İMZA İÇİN GAZİANTEP'E GİTTİ

Beşiktaş ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Tayyip Talha Sanuç, yeni takımıyla sözleşme imzalamak üzere Gaziantep’e gitti.

Geçen sezon 19 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece 2 maçta toplam 2 dakika süre aldı.

3 YIL ÖNCE BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLDU

Öte yandan Tayyip Talha Sanuç, kariyerinde daha önce Karabükspor ve Adana Demirspor formaları da giymişti.

Sanuç, 2022 yılında 1,5 milyon euro karşılığında Beşiktaş’a transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ

3 Nisan Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Tayyip Talha, 36. dakikada bariz gol şansını engellediği için kırmızı kart görmüştü.

Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçmesine rağmen rakibine 3-1 yenilerek kupaya veda etmişti.

4 gün sonra Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkan Beşiktaş'ta Sanuç, 43. dakikada bir kırmızı kart daha görerek oyundan atılmıştı.

Sanuç, Süper Lig tarihinde oyuna girdikten sonra ilk yarı sona ermeden kırmızı kart gören ilk Beşiktaşlı futbolcu olmuştu.