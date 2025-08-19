Gaziantep FK'da Burak Yılmaz dönemi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de Burak Yılmaz dönemi resmen başladı.

Gaziantep FK genç teknik direktör ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

BURAK YILMAZ AÇIKLANDI

Gaziantep ekibi yeni hocasını şu paylaşımla duyurdu:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katıldığı imza töreninde, Burak Yılmaz resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

TAŞDEMİR YAZ BAŞINDA GELDİ, 2 MAÇTA YENİLİNCE GÖNDERİLDİ

Gaziantep FK, yaz başında takımın başına getirdiği İsmet Taşdemir ile ligin ilk iki maçında alınan mağlubiyetlerin ardından geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.

Öte yandan Yılmaz son olarak Kasımpaşa'yı çalıştırmış ve 1.38'lik ortalama elde etmişti.

40 yaşındaki teknik direktör daha önce Kayserispor ve Beşiktaş'ta da görev almıştı.