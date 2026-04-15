Gaziantep FK'da Burak Yılmaz dönemi 234 gün sürdü

Süper Lig'in 2025-26 sezonuna teknik direktör İsmet Taşdemir ile başlayan, Gaziantep FK yönetimi, ilk 2 maçtaki kötü sonuçların ardından 19 Ağustos 2025'te bu göreve Burak Yılmaz'ı getirdi.

Sezonun ilk iki maçında golü ve puanı bulunmayan Gaziantep ekibiyle anlaşan Burak Yılmaz, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala kadroya kattığı isimlerle takımı güçlendirdi.

İYİ BAŞLADI, KÖTÜ DEVAM ETTİ

Takımın başında ilk maçta taraftarı önünde ligin 3. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek başlayan Yılmaz, devam eden haftalarda 4 galibiyet 2 beraberlik alarak ilk 7 maçını namağlup tamamladı ve iyi bir başlangıç yaptı.

Ligin 10. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Güneydoğu temsilcisi ilk kez Yılmaz yönetiminde bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

Yılmaz, ligin 16. haftasında iç sahada Göztepe'ye 1-0 mağlup olmasının ardından takımdan istifa etti.

Geride bıraktığı 118 günlük görev süresinde 14 lig maçına çıkan Burak Yılmaz, kırmızı-siyahlılarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

İLK AYRILIK 4 GÜN SÜRDÜ

Gaziantep ekibiyle, 4 günlük ayrılığın ardından 19 Aralık 2025'te sezon sonuna kadar yeniden anlaşan Yılmaz, başlangıçta gösterdiği başarılı performansını sürdüremedi.

Ligin 17. haftasında takımın başında tekrar karşılaşmaya çıkan Yılmaz, deplasmanda Başakşehir'e 5-1 yenildi.

234 GÜN GÖREV ALDI

Devam eden haftalarda istikrarsız bir görüntü çizen Güneydoğu temsilcisi, oynadığı 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Gaziantep FK'de toplamda 234 gün görev alan ve 27 lig maçına çıkan Yılmaz, 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyetle maç başı 1,25 puan ortalaması yakaladı.

PUAN ORTALAMALARI

Yılmaz, daha önce görev aldığı Beşiktaş'ta 1, Kayserispor'da 0,90 ve Kasımpaşa'da 1,38 puan ortalaması elde etmişti.