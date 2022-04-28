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    Gaziantep FK'da oyuncular, Erol Bulut'tan şikayetçi

    Gaziantep FK'da oyuncular, Erol Bulut'tan şikayetçi

    Gaziantep FK'da İlk 10 hedefini tutturamayan, takım içindeki bazı oyuncularla sorun yaşayan Bulut'un yerine yönetimin yabancı bir hoca düşündüğü öğrenildi.
    • 28.04.2022 - 10:50
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    Gaziantep FK'da sular bir türlü durulmuyor. Sezonun sonlarına yaklaşıldıkça hala düşme riski bulunan kırmızı siyahlı takımda bazı futbolcular rest çekerek Erol Bulut ile yola devam edilmesi durumunda ayrılmak istediklerini kulübe ilettikler.

    Yerel basından Gaziantep Güneş'te yer alan habere göre; sezon başında takımın başına getirilen ve transferde de tam yetkili bir şekilde işine başlayan ancak yaptırdığı transferlerle takımı sezon sonunda düşme potasına kadar getiren Erol Bulut'a tepkiler takımın önemli isimlerinden geldi.

    Erol Bulut'un son dönemlerde alınan mağlubiyetlerden sonra oyuncularını suçlar şekilde açıklamalarda bulunması ve bunun yanı sıra futbolcularıyla da arasındaki güven bağını koparmasının ardından sıkıntılar böyle patlak verdi.

    Gaziantep FK da oyuncular, Erol Bulut tan şikayetçi #1

    Yönetimin çoğunluğu istemiyor

    Yönetim kurulunun büyük çoğunluğun istemediği ve 'devam etsin' diyen kimsenin de olmadığı artık bilinen bir gerçek haline gelirken Erol Bulut konusunda nasıl bir kararın verileceği merak ediliyor.

    Futbolcularla da sorun yaşayan bir duruma gelen Erol Bulut ile devam edilmesi durumunda kendisini istemeyen oyuncularla da yolların ayrılabileceği bildirildi.

    Gaziantep FK da oyuncular, Erol Bulut tan şikayetçi #2

    “Erol Bulut kalırsa biz gideriz”

    Alınan kötü sonuçlardan sonra kendi psikolojisi de bozulan ve futbolcularıyla da arası açılan Erol Bulut konusunda Papy ve Alin Tosca'nın net tavır ortaya koydukları öğrenildi. Erol Bulut'un sorun yaşadığı futbolculardan ikisi olan Tosca ve Papy'nin kulüp ile konuşarak Erol Bulut ile yola devam edilmesi durumunda takımda kalmak istemediklerini söyledikleri bildirildi.

    Yönetimin de konuya hakim olduğu ve Erol Bulut'un da bu iki isimle alakalı Başkan Cevdet Akınal'a gerekenleri söylediği belirtilirken kırmızı siyahlı kulübün ise sözleşmesi devam eden oyuncuları konusunda nasıl bir yol çizeceği merak edilmeye başlandı.

    Gaziantep FK da oyuncular, Erol Bulut tan şikayetçi #3

    İdmanlar sıradanlaştı

    Ligin kalan 4 haftasında henüz ligden düşme tehlikesi matematiksel olarak bulunan Gaziantep FK'da takım içerisindeki karışıklık büyük bir tedirginlik oluştururken kimsenin maçlara konsantre olamaması ve fikstürün zorluğu sıkıntı yaratıyor. Futbolcuların Erol Bulut'ta olan güveninin kalmaması ve bu doğrultuda idmanların da oldukça sıradanlaşması ve bir profesyonel takım kimliğinden uzaklaşılması taraftarlarca da özellikle sosyal medyadan tepkilere sebep oluyor.

    Gaziantep FK da oyuncular, Erol Bulut tan şikayetçi #4

    “Sakin kalıp işime odaklanmaya çalışıyorum”

    Taraftarların istifa beklentisi ile ilgili soruya da cevap veren Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, "O konuda bir şey diyemeyeceğim. Taraftarın yorumlarını düşüncelerini söylemesi doğal bir haktır. Ben bu durumda sakin kalıp işimi odaklanmaya çalışıyorum. Önümüzdeki hafta yönetimimiz ile konuşarak gelecek sezonun planlamasını yapmamız gerekiyor. Şu an için sadece bunu söyleyebilirim." diye konuştu.


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