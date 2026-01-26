Avustralya Açık'ta Sinner, Swiatek ve Shelton çeyrek finalde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan devam ediyor.

Melbourne kentindeki turnuvanın 9. günü, akşam seansındaki 4. tur maçlarıyla sona erdi.

Turnuvada son iki yılın şampiyonu tek erkeklerin dünya 2 numarası İtalyan Jannik Sinner, İtalyan Luciano Darderi'yi (22) 6-1, 6-3, 7-6 biten setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

Norveçli Casper Ruud (12) ile karşılaşan Shelton (8) ise 3-1 (3-6, 6-4, 6-3, 6-4) galip geldi ve çeyrek finalde Sinner'in rakibi oldu.

SWIATEK ZORLANMADI

Tek kadınlarda 6 kez grand slam şampiyonu dünya 2 numarası Polonyalı Iga Swiatek, 4. turda elemelerden gelen Avustralyalı Maddison Inglis ile karşılaştı.

Rakibini 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Swiatek, çeyrek finalde Kazak Elena Rybakina (5) ile eşleşti.