Gebzespor Başkanı Yusuf İzzettin Öztürk görevine geri döndü

2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Gebzespor'un dün istifa eden kulüp başkanı Yusuf İzzettin Öztürk, bugün yaptığı görüşmenin ardından görevine geri döndü.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Öztürk ile belediyede bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, istifanın ardından karşılıklı güvenin yeniden tesis edildiğini ve Öztürk’ün başkanlığa devam etme kararı aldığını duyurdu.

"GÖREVİNE DEVAM ETME İRADESİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR"

Açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan açıklamalar, Yusuf Başkan'ın içinde bulunduğu duygu yoğunluğunun bir yansıması olarak değerlendirilmiş, konu, kurumsal iç değerlendirme süreçleri kapsamında ve hassasiyetinde ele alınmıştır. Gerçekleştirilen görüşme neticesinde, karşılıklı anlayış ve güven ortamı yeniden tesis edilmiş, Sayın Yusuf İzzettin Öztürk, görevine devam etme iradesini ortaya koymuştur." ifadelerine yer verildi.