Gedson Fernandes önce penaltı kaçırdı, sonra gol attı

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Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan derbi mücadelesinin ilk yarısında konuk takım Beşiktaş penaltı kazandı.

PENALTI VERİLDİ

Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Rashica'nın kullandığı kornerde İrfan Can Eğribayat'ın sektirdiği top, Talisca'nın koluna geldi.

Hakem Yasin Kol, pozisyonun penaltı olduğunu değerlendirdi ve beyaz noktayı gösterdi.

Hollandalı VAR hakemi Richard Martens, penaltıyı inceledikten sonra onayladı.

İRFAN CAN, KURTARDI

Beşiktaş'ta penaltıyı kullanan Gedson Fernandes, kaleci İrfan Can Eğribayat'a takıldı.

Beşiktaş, böylece bu sezon ilk kez bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

GEDSON, GOLÜ BULDU

Daha sonra ise dakikalar 44'ü gösterdiğinde Gedson Fernandes, adeta kendini affettirdi.

Masuaku'nun uzun topunda Mert Müldür hatalı bir şekilde kafayla geriye oynadı, topu takip eden Gedson ceza sahası arka alanında topu ağlarla buluşturdu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)