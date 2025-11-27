Gençlerbirliği, Emre Mor ve Cenk Tosun ile görüşüyor

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kaya, yaklaşan kongre sürecine dair görüşlerini ve yeni yönetim hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Kaya, devre arası transfer dönemi için Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Emre Mor'un yanı sıra Galatasaray'dan da bir oyuncu ile görüştüklerini açıkladı.

BAŞKAN KAYA'DAN TRANSFER AÇIKLAMALARI GELDİ

Mehmet Kaya, yabancı birkaç oyuncunun da gündemlerinde bulunduğunu dile getirdi.

Başkan Kaya, "Seçim öncesinde yeni ve devam edeceğimiz eski arkadaşlarımızla bir yemek organize edip toplantı yaptık. Bu toplantıda da yaklaşık 400 milyon liraya yakın bir bedeli yeni ve eski arkadaşlarımızın katkılarıyla almış bulunuyoruz. Bunu sözle değil, taahhütleriyle aldık. Geçmişte bunlar hep yaşanmış. Sözler verilmiş ondan sonra hiçbiri yerine gelmemiş. Ben de şahit oldum bazı sohbetlerde. Ben öyle yönetmedim bu işi. Bütün arkadaşlardan bir talebim oldu. Onlar da sağ olsun yerine getirdiler. Seçimde biz tekrar başkan olarak gelirsek dediğimiz sayılar, bağış olarak kulübün kasasına eklenecek. Bazı arkadaşlar borç diye adlandırıyor. Bunun da kırmızıyla altını çizeyim. 400 milyona yakın bir sayı, şahıslarından ya da şirketlerinden bağış olarak kulübe girecektir. Bugün bile birtakım arkadaşların katkısı olmuştur" ifadelerini kullandı.