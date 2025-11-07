Gençlerbirliği evinde Başakşehir'i yendi

- Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Başakşehir'i 2-1 yendi.
- Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nin başında çıktığı ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.
- Gençlerbirliği, milli aradan sonra Galatasaray deplasmanına gidecek.
Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, Başakşehir'i konuk etti.
Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başaran Gençlerbirliği'nin gollerini 35. dakikada Thalisson ile 53. dakikada penaltıdan M'Baye Niang attı.
Başakşehir'in tek sayısını 46. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.
Volkan Demirel yönetiminde ilk galibiyetini alan ve puanını 11 yapan Gençlerbirliği, milli aranın ardından Galatasaray deplasmanına gidecek.
3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren ve 13 puanda kalan Başakşehir ise Trabzonspor'u ağırlayacak.
GENÇLERBİRLİĞİ: 2 - BAŞAKŞEHİR: 1
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çavuş, Abdullah Uğur Sarı
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Zuzek, Goutas, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Dk. 76 Metehan Mimaroğlu), Göktan Gürbüz (Dk. 76 Dilhan Demir), Koita (Dk. 67 Samed Onur), Tongya (Dk. 90+5 Onyekuru), Niang (Dk. 90+5 Sinan Osmanoğlu)
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Dk. 67 Kemen), Berat Özdemir (Dk. 58 Harit), Umut Güneş, Yusuf Sarı (Dk. 77 Deniz Türüç), Crespo (Dk. 67 Selke), Da Costa (Dk. 58 Kaluzinski), Shomurodov
Gol: Dk. 36 Thalisson Dk. 53 Niang (P) (Gençlerbirliği), Dk. 46 Shomurodov (Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 48 Opoku, Dk. 72 Kaluzinski, Dk. 88 Duarte (Başakşehir), Dk. 84 Samed Onur, Dk. 87 Pereira (Gençlerbirliği)