Gençlerbirliği ile Rizespor yenişemedi

- Gençlerbirliği, Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.
- Gençlerbirliği ilk yarıyı 2-0 önde tamamlarken, Rizespor Mithat Pala'nın iki golüyle skoru eşitledi.
- Bu sonuçla Gençlerbirliği 23, Rizespor ise 21 puana yükseldi.
Süper Lig'in 22. haftasında Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, sahasında Recep Uçar'ın çalıştırdığı Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.
GENÇLERBİRLİĞİ, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ
Gençlerbirliği, 14. dakikada Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
VAR incelemesinin ardından bir önceki pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle bu gol iptal edildi.
Ev sahibi Gençlerbirliği, 18. dakikada bu kez Ali Sowe'un kendi kalesine attığı golle durumu 1-0'a getirdi.
Başkent temsilcisi, 45. dakikada Sekou Koita'nın attığı golle Rizespor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
10 DAKİKADA GERİ DÖNÜŞ
Rizespor'da Mithat Pala, 77. dakikada attığı golle durumu 2-1'e getirdi.
Karadeniz ekibinde ilk golü atan Mithat Pala, 87. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-2'e getirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2 sona erdi.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 23, Rizespor 21 puana yükseldi.
Gençlerbirliği, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor deplasmanına gidecek.
Rizespor, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.