Gençlerbirliği ile Rizespor yenişemedi

Süper Lig'in 22. haftasında Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, sahasında Recep Uçar'ın çalıştırdığı Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.

GENÇLERBİRLİĞİ, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Gençlerbirliği, 14. dakikada Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

VAR incelemesinin ardından bir önceki pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle bu gol iptal edildi.

Ev sahibi Gençlerbirliği, 18. dakikada bu kez Ali Sowe'un kendi kalesine attığı golle durumu 1-0'a getirdi.

Başkent temsilcisi, 45. dakikada Sekou Koita'nın attığı golle Rizespor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

10 DAKİKADA GERİ DÖNÜŞ

Rizespor'da Mithat Pala, 77. dakikada attığı golle durumu 2-1'e getirdi.

Karadeniz ekibinde ilk golü atan Mithat Pala, 87. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-2'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2 sona erdi.

1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 23, Rizespor 21 puana yükseldi.

Gençlerbirliği, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor deplasmanına gidecek.

Rizespor, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.