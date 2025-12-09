Gençlerbirliği, Mustapha Yatabare yönetiminde çalıştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre haftanın açılış karşılaşması öncesinde futbolcular, bir günlük iznin ardından topbaşı yaptı.

YATABARE YÖNETİMİNDE ÇALIŞTILAR

Açıklamada, "Kulüp antrenörü Mustapha Yatabare ile altyapı antrenörlerinin yönetimindeki idmanda, Fatih Karagümrük maçında forma giymeyenlerin sahada, diğer futbolcuların ise salonda çalıştığı" kaydedildi.

CUMA GÜNÜ OYNANACAK

Kasımpaşa-Gençlerbirliği karşılaşması, 12 Aralık Cuma günü, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda, saat 20.00'de başlayacak.