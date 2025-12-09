Gençlerbirliği, Mustapha Yatabare yönetiminde çalıştı

- Gençlerbirliği, Mustapha Yatabare yönetiminde Kasımpaşa maçına hazırlanıyor.
- Kasımpaşa ile 12 Aralık’ta karşılaşacak olan takım, antrenmanlara başladı.
- Fatih Karagümrük maçında oynamayanlar sahada, diğerleri ise salonda çalıştı.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre haftanın açılış karşılaşması öncesinde futbolcular, bir günlük iznin ardından topbaşı yaptı.
YATABARE YÖNETİMİNDE ÇALIŞTILAR
Açıklamada, "Kulüp antrenörü Mustapha Yatabare ile altyapı antrenörlerinin yönetimindeki idmanda, Fatih Karagümrük maçında forma giymeyenlerin sahada, diğer futbolcuların ise salonda çalıştığı" kaydedildi.
CUMA GÜNÜ OYNANACAK
Kasımpaşa-Gençlerbirliği karşılaşması, 12 Aralık Cuma günü, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda, saat 20.00'de başlayacak.