Süper Lig'de 27'nci haftada görev alacak hakemler belli oldu

Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.
Süper Lig bu hafta oynanacak maçların ardından Ramazan Bayramı nedeniyle araya giriyor.
27'nci hafta maçları 17-18-19 Mart tarihlerinde oynanacak.
17 Mart Salı günü başlayacak lig maçlarının hakemleri ise netlik kazandı.
İŞTE BAYRAM ÖNCESİ OYNANACAK MAÇLARIN HAKEMLERİ
TFF Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler ve maç saatleri şöyle:
17 Mart Salı
20.00 Fenerbahçe – Gaziantep FK: Kadir Sağlam
18 Mart Çarşamba
16.00 Alanyaspor – Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Başakşehir – Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Eyüpspor – Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
19 Mart Perşembe
16.00 Kayserispor – Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
20.00 Beşiktaş – Kasımpaşa: Batuhan Kolak
20.00 Konyaspor – Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
