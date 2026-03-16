Süper Lig'de 27'nci haftada görev alacak hakemler belli oldu

Süper Lig bu hafta oynanacak maçların ardından Ramazan Bayramı nedeniyle araya giriyor.

27'nci hafta maçları 17-18-19 Mart tarihlerinde oynanacak.

17 Mart Salı günü başlayacak lig maçlarının hakemleri ise netlik kazandı.

İŞTE BAYRAM ÖNCESİ OYNANACAK MAÇLARIN HAKEMLERİ

TFF Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler ve maç saatleri şöyle:

17 Mart Salı

20.00 Fenerbahçe – Gaziantep FK: Kadir Sağlam

18 Mart Çarşamba

16.00 Alanyaspor – Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Başakşehir – Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Eyüpspor – Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

19 Mart Perşembe

16.00 Kayserispor – Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

20.00 Beşiktaş – Kasımpaşa: Batuhan Kolak

20.00 Konyaspor – Gençlerbirliği: Ali Yılmaz