Süper Lig'in 26'ncı hafta VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan müsabakalarda yaşanan kritik anlara dair VAR kayıtları paylaşıldı.

Kayıtlarda Antalyaspor-Gaziantep FK, Göztepe-Alanyaspor ve Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşmalarındaki önemli pozisyonlar yer aldı.

KIRMIZI KART POZİSYONUNDA NELER YAŞANDI?

Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanan maçta çıkan kırmızı kartla ilgili olarak VAR incelemeleri sırasında geçen diyaloglar dikkat çekti:

VAR: Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.

VAR: Temas anını gösteriyorum hocam.

Hakem Yasin Kol: Evet, geldim.

VAR:“Top yok. Topun olmadığını gör.

Yasin Kol: Tamam. Başka açı verir misin?

VAR: Geniş açıdan normal hızla seyrettireceğim.

Yasin Kol: Tamam benim için. Ben gördüm.