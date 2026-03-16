Süper Lig'in 26'ncı hafta VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 26. haftasında oynanan maçların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını resmi YouTube hesabından yayınladı.
Kayıtlarda Antalyaspor-Gaziantep FK, Göztepe-Alanyaspor ve Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşmalarındaki önemli pozisyonlar yer aldı.
KIRMIZI KART POZİSYONUNDA NELER YAŞANDI?
Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanan maçta çıkan kırmızı kartla ilgili olarak VAR incelemeleri sırasında geçen diyaloglar dikkat çekti:
VAR: Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.
VAR: Temas anını gösteriyorum hocam.
Hakem Yasin Kol: Evet, geldim.
VAR:“Top yok. Topun olmadığını gör.
Yasin Kol: Tamam. Başka açı verir misin?
VAR: Geniş açıdan normal hızla seyrettireceğim.
Yasin Kol: Tamam benim için. Ben gördüm.
