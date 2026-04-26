Gençlerbirliği, Süper Lig'de 10 maç sonra galibiyete ulaştı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek ligde 10 maç sonra galibiyet hasretine son verdi.
Eryaman Stadı'nda oynanan maçta Gençlerbirliği'nin golünü, 34. dakikada penaltıdan Metehan Mimaroğlu attı.
GENÇLERBİRLİĞİ 10 HAFTA SONRA KAZANDI
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek 15 yıl sonra yarı finale çıkma başarısı gösteren kırmızı-siyahlı takım, Süper Lig'de ise 10 maç sonra galibiyete ulaştı.
Gençlerbirliği, Kocaelispor maçı öncesinde ligdeki son 10 maçında galibiyet elde edemedi.
Kırmızı siyahlılar, söz konusu süreçte 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşamıştı.
İKİNCİ DÖNEMİNDE İLK LİG GALİBİYETİNİ ALDI
Başkent temsilcisi bu maçtan önce ligde son galibiyetini 20. hafta maçında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek almıştı.
Teknik direktör Volkan Demirel de takımının Kocaelispor'u yenmesiyle Gençlerbirliği'ndeki ikinci döneminde Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etti.
0-0 Alanyaspor
0-2 Beşiktaş
1-0 Konyaspor
0-2 Göztepe
3-0 Başakşehir
1-2 Galatasaray
1-0 Kocaelispor