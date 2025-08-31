Abone ol: Google News

Gençlerbirliği, tarihinde 2. kez ligdeki ilk 4 maçını kaybetti

Gençlerbirliği, 1992-1993 sezonundan sonra tarihinde 2. kez Süper Lig'deki ilk 4 maçında puan alamadı.

Yayınlama Tarihi: 31.08.2025 22:53
Süper Lig'in 4. haftasında Eryaman Stadı'nda ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, 49. defa mücadele ettiği ligdeki en kötü sezon başlangıcını tekrarladı.

Kırmızı-siyahlılar, Rus teknik direktör Valery Nepomniachi'nin takımı çalıştırdığı 1992-1993 sezonundaki ilk 4 karşılaşmasını da kaybetmişti.

RAKİP RİZESPOR

Yönetim, teknik direktör Eroğlu ve futbolcular, 33 yıl önce yaşanan senaryoyu tekrarlayarak kulüp kayıtlarına geçti.

Daha önceki 48 sezonun hiçbirinde ilk 5 maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği, sonraki karşılaşmasında Rizespor'a konuk olacak.

