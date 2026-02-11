Oktay Derelioğlu: Kante vasatın altındaydı

YENİ BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Efsane golcü Oktay Derelioğlu, futbol kamuoyunu sarsacak düşüncüleriyle ESH Spor ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

4 büyükler hakkında ses getiren yorumlar yapan Derelioğlu, bu hafta da dikkat çeken açıklamalarla kamera karşısındaydı.

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar moderatörlüğünde gündemi değerlendiren Derelioğlu, çarpıcı tespitlere imza attı.

"ERSİN DESTANOĞLU'NU OYNATMAYACAKSIN"

Ersin Destanoğlu'nun Alanyaspor ile 2-2 berabere kalınan Süper Lig maçında formsuz bir görüntü çizmesi ve taraftarlar tarafından ıslıklanması hakkında Derelioğlu, şunları dedi:

Bu resmen yangına körükle gitmek olur veya ortaya atmak gibi bir şeydir. Oynatmayacaksın. Çok bariz Ersin'e ben de anlamıyorum. Anlamsız bir şekilde. Çocuk elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yani iyi niyetli pozitif olmaya çalışıyor izlediğim kadarıyla. İyi kaleci kötü kaleci tartışırsın. Tamam mı? Bana göre de kötü kaleci değil. Ama Beşiktaş'ın şu anda kalecisi pozisyonda değil. Olabilir form grafiği ile alakalıdır. Çünkü çok uzun zaman oynamadı zaten Ersin. Mert geldikten sonra devamlı Mert oynadı. Ersin'e 3 haftadır inanılmaz bir tepki var. Top ayağına geldiğinde tuttuğunda ne yapsa çocuğa inanılmaz bir tepki var. Sadece Ersin'e oynatma.

"BEŞİKTAŞ'TA TAKIM BÜTÜNLÜĞÜ YOK"

Beşiktaş'ta takım bütünlüğü olmadığını söyleyen ve Sergen Yalçın hakkında tespitlerde bulunan Derelioğlu, şunları dedi:

Sen o egonu artık bırakacaksın bir kenara. Senin futbolculuğun falan bitmiş arkadaş. Sen futbolculuğu falan unutacaksın. Alzheimer olacaksın orada. Onu bir kenara atacaksın. Sen normal bir futbol aklı, futbol beyni olarak onlara şefkat, saygı ve güzel bir ortam hazırlayacaksın. Ben yapıp yapmadığıyla ilgili net bir şey söylemiyorum. Ama ben gördüğüm, dışarıdan okuduğum Beşiktaş'ta böyle bir ortam yok diyebilirim.

"OH ÇOK İYİ BİR YARDIMCI ERKEK OYUNCU"

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeongyu Oh ile ilgili değerlendirmede bulunan Oktay Derelioğlu, şu ifadeleri kullandı:

Oh bir kere yardımcı erkek oyuncu. Bak net sana söyleyeyim. Yardımcı erkek oyuncu olur. Hiçbir sıkıntı olmaz onda. Çok mücadele ediyor, istiyor. Asyalılar hep saygılı insanlar. Yani çok çalışkanlar. Onuachu, Osimhen, Icardi, Shomurodov değil. Oh bu değil ama çok iyi bir yardımcı erkek oyuncu.

"GALATASARAY'I TUTAMAZSINIZ"

Galatasaray'ın forma girdiği takdirde kimsenin durduramayacağını belirten Derelioğlu, şu sözleri sarf etti:

Şimdi Lang, Nhaga ve Aspirilla transferi hocanın elini güçlendirdi. Kötü oynayan Galatasaray bu durumda 3 puan önde. Şampiyonlar Ligi'ne kalmış. Bu takım form tutarsa tutamazsınız. Form daha yakalayamadı. Sene sonuna doğru yakalayan bir Galatasaray oluyor hep. Yani mart-nisan gibi yakalarsa Galatasaray bu rüzgarla Ligi bitirir zaten.

"İLKAY'I İZLERKEN GÖZÜM ACIYOR"

İlkay Gündoğan'ın performansını eleştiren Oktay Derelioğlu, şu açıklamayı yaptı:

Şimdi İlkay'ın form tutmadığı bir durum var. Yani İlkay bu değil. Başka İlkay gelmiş. Net söyleyeyim yani İlkay'ı izlerken gözlerim acıyor. Şimdi İlkay şu anda yok gibi şey. İlkay'ı izlerken gözlerimin pası silinirdi. Şu anda, batık transfer İlkay.

"MUSABA UEFA LİSTESİNDE NASIL OLMAZ YA?"

Anthony Musaba'nın UEFA listesine yazılmamasını eleştiren Oktay Derelioğlu, şöyle konuştu:

UEFA'da Musaba'yı yazmadı Tedesco. Benim için Tedesco'nun kadro planlamasındaki görüşü geçersiz not. Musaba, UEFA listesinde nasıl olmaz ya? Şu anda Musaba senin kanat organizasyondaki en formda adamın. Musaba'yı yazarım, sonra gerilerini yazarım.

"BENCE HİKAYE PENALTI"

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği Süper Lig maçında sarı-lacivertliler lehine verilen penaltının yanlış olduğunu söyleyen Derelioğlu, şu sözleri sarf etti:

Bence hikaye penaltı. Yani bu penaltılar verilmiyor. Premier Lig'i, La Liga'yı izleyin ya. Biraz izleyin. Langırt gibi oluyor orada top. Bunu ayrı bir pozisyon olarak değerlendiremezsin. Mesela Koita'nın pozisyonu, Oosterwolde'nin çektiği pozisyon ondan daha net o zaman penaltı. Bana göre ikisi de değil de. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi camiaların hakem desteğine ihtiyacı yok arkadaşlar. Ben buna üzülüyorum. Nerede bu adalet? Nerede bu adil ortam?

"KANTE VASATIN ALTINDAYDI"

N'Golo Kante'nin ilk maç performansını değerlendiren Derelioğlu, şu yorumu yaptı: