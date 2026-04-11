Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in ikinci döneminde gol atamadı

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir'e deplasmanda 3-0 yenilen Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel'in ikinci döneminde gol hasretini sürdürüyor.

Levent Şahin'in ardından göreve getirilen Demirel yönetimindeki başkent ekibi, çıktığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken bu süreçte gol atamadı ve kalesinde 8 gol gördü.

ALINAN SONUÇLAR

Alanyaspor-Gençlerbirliği 0-0

Gençlerbirliği-Beşiktaş 0-2

Konyaspor-Gençlerbirliği 1-0

Gençlerbirliği-Göztepe 0-2

Başakşehir-Gençlerbirliği 3-0

İLK DÖNEMDE FARKLI TABLO

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in ilk döneminde ise daha farklı bir performans ortaya koydu.

Kırmızı-siyahlı ekip, Demirel yönetiminde ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşarken, Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 5-0 mağlup ederek tur atladı.

Göztepe-Gençlerbirliği 1-0

Gençlerbirliği-Başakşehir 2-1

Galatasaray-Gençlerbirliği 3-2

Kocaelispor-Gençlerbirliği 1-0

Gençlerbirliği- F. Karagümrük 3-0

LİGDE 9 MAÇTIR GALİBİYET YOK

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıda kalesinde gördüğü 3 golle mağlup olan Gençlerbirliği, bu sonuçla ligdeki son 9 maçında galibiyet elde edemedi.

Kırmızı-siyahlılar, söz konusu süreçte 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Son galibiyetini ligin 20. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek alan başkent temsilcisi, ligdeki son 7 maçında gol atma başarısı gösteremedi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Öte yandan Başakşehir maçının devre arasında kırmızı-siyahlı taraftarlarının bir bölümü stadı terk etti.