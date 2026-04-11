Joao Pereira: 1 puan iyi

Süper Lig'in 29’uncu haftasında Alanyaspor sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"1 PUAN İYİ"

Portekizli teknik adam, "İyi bir puan oldu. İlk 20-25 dakika Trabzonspor daha iyiydi. Daha üstün oynadılar. Biz farklı bir şey denedik bugün, farklı bir sistem. İstediğimiz sistemi yapamadık, kendi sistemimize dönünce daha iyi oynadık. Kendi oyunumuzu daha fazla oynadık. Geçiş pozisyonları bulduk, daha iyi bitirmeliydik. Biz Trabzonspor'a, çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu nedenle 1 puan iyi." dedi.

"TAKIM ÜZERİNE DÜŞÜNDÜK"

Joao Pereira, "Onuachu yok diye sistemi değiştirmedik. Biz küçük düzeltmeler yaptık. Ofansif anlamda farklı bir şey denedik ama başaramadık. Kendi sistemimize döndük. Janvier önde, Makouta daha gerideydi. Onları kendi pozisyonlarına aldık. Küçük düzeltmelerle oyuna girdik. Onuachu güçlü bir oyuncu ama biz hiçbir zaman oyuncu üzerine hazırlık yapmıyoruz, takım üzerine hazırlık yapıyoruz. Eksik oyuncularımız vardı ama şikayet etmiyorum asla. Hazırlık yaparken takım üzerine düşündük." ifadelerini kullandı.

"FUTBOL OYNAMAYI SEVİYORUZ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Joao Pereira, "Bizim için iyi bir puandı. İlk 20-25 dakika çok zor oldu. Ofansif anlamda farklı bir şey denedik bugün. 20-25 dakika bunu tam olarak yapamadık. Daha sonra değiştirdik. Tekrar düzenlemeler yaptık ve maça dahil olabildik. Biz defansif anlamda da küçük düzeltmeler yapmak zorunda kaldık. Çünkü Trabzonspor'un 4-4-2 oynayarak iki tane stoperle oyun kuracağını düşündük. Daha sonra çoğu zaman iki stoperle beraber üçlü olarak oyun kurdular. Bu yüzden ilk 20-25 dakika biraz zorluk yaşadık ve Trabzon bizden daha üstün oynadı. Daha sonra ilk yarıyı o şekilde bitirdik ve devre arasında yapmamız gereken değişiklikleri, düzenlemeleri konuştuk ve ikinci yarıda daha iyi bir oyun sergiledik. Daha sonra biz oynamaya başladık ve oyun kurarken bazen basit toplar kaybettik ve bu bize zorluklar yaşattı. Bunun olma sebebi de bizim oyun oynamaya çabamızdan dolayı. Çünkü eğer uzun topla sadece öne vurup koşarak oynamaya çalışırsanız bu futbol değildir. Bunu sevmiyoruz biz. Biz oyun oynamayı, futbol oynamayı seviyoruz. Daha sonra hafta boyunca çalıştığımız bir yerden gol yedik, çünkü ortalarda iyi olduklarını konuşmuştuk. Bunu çalışmıştık ve o şekilde golü yedik maalesef. Aslında o golü yememek zor bir şey değildi. Bu bizim kendi yaptığımız bir hataydı maalesef. Ama bunlar olabiliyor'' diye konuştu.

"DAHA FAZLA GALİBİYET ALMAK İSTERDİM"

Aldığımız bir puan için mutlu olmadıklarını ancak iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Pereira, "Bu takımla alakalı sevdiğim şey. Hiçbir zaman pes etmiyoruz. Bugün de pes etmedik ve oyuna devam ettik. Penaltı olmasına rağmen golü bulduk, gol attık. Penaltıydı ama çok net bir penaltıydı. Dolayısıyla biz golü bulduk ve pes etmedik. Daha sonra Trabzonspor, evet bizden daha fazla topa sahip olan daha fazla pas yaptı. Trabzonspor çok iyi bir takım. Biz de defansif anlamda çok iyi işler çıkardık. Geçişlerde birazcık daha doğru kararlar verebilseydik, doğru daha kaliteli oyunlar oyunu oynayabilseydik, bir iki tane daha gol atma şansımız vardı. Bir puan için mutlu değiliz. Aslında bir puan yeterli değil ama mutlu değilim diyemem. Çünkü çok iyi bir takıma karşı oynadık ve çok iyi bir takımdan bir puan aldık. Ve bu şekilde 5 maçta üst üste puan aldık maçlardan. Tabii ki daha fazla galibiyet almak isterdim ama biz mücadele ediyoruz ve hedefimize ulaşmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.