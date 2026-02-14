Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından ise sıcak bir gelişme yaşandı. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nde bir dönem resmen sona erdi.

Sezona Hüseyin Eroğlu ile başlayan daha sonra görevi Volkan Demirel'e teslim eden kırmızı-siyahlılar, Metin Diyadin'le de yollarını ayırdı.

Gençlerbirliği, Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu.

SÖZLEŞMESİ TEK TARAFLI FESHEDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Görev yaptığı süre boyunca Gençlerbirliği için göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Sayın Diyadin’e bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.



Gençlerbirliği Spor Kulübü

10 MAÇA ÇIKTI

12 Aralık 2025 tarihinde göreve başlayan 57 yaşındaki çalıştırıcı Gençlerbirliği'nin başında 10 karşılaşmaya çıktı.

Diyadin, bu müsabakalarda maç başına 1.60 puan ortalaması tutturmayı başardı.