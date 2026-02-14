Trabzonspor'dan Oscar Cardozo'ya plaket

- Trabzonspor, eski futbolcusu Oscar Cardozo'ya Fenerbahçe maçı öncesinde plaket verdi.
- Plaket, Akyazı Stadyumu'nda yapılan etkinlikte başkan yardımcısı Serkan Kılıç tarafından takdim edildi.
- Cardozo, taraftarları "Bize her yer Trabzon" diyerek selamladı.
Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabakanın öncesinde bir etkinlik yapıldı.
Trabzonspor'un davetlisi olarak kente gelerek Fenerbahçe karşılaşmasını izleyen bordo-mavili ekibin eski futbolcusu Oscar Cardozo'ya kulübe verdiği emekten dolayı başkan yardımcısı Serkan Kılıç tarafından plaket verildi.
"BİZE HER YER TRABZON"
Cardozo, plaketi aldıktan sonra taraftarları "Bize her yer Trabzon" diyerek selamladı.